Durant ces dix jours d’une histoire rocambolesque, qui auront vu le numéro 1 mondial séjourner dans un centre de requérants, partager, le temps d’une escapade, le sort des damnés de la Terre, comparaître trois fois devant une Cour de justice pour être finalement botté hors de l’Australie, Novak Djokovic aura appris qu’un palmarès n’a pas valeur d’immunité.

Dans un pays qui se classe au deuxième rang des confinements, juste derrière la Chine carcérale, dans une ville, Melbourne, où les habitants ont passé plus de 260 jours emmurés, on ne badine pas avec le Covid-19, on ne vante pas les vertus du jus de céleri, on ne fait pas de son corps un temple qu’aucune injection ne profanera. «Les Australiens ont fait de nombreux sacrifices durant cette pandémie, et ils s’attendent à juste titre à ce que le résultat de ces sacrifices soit protégé», a déclaré le premier ministre Scott Morrison, lorsque le visa de Djokovic fut annulé une deuxième fois.