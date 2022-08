Industrie pharmaceutique – Novartis se sépare de Sandoz Le géant pharmaceutique a annoncé jeudi offrir à Sandoz son autonomie et une cotation sur SIX.

Novartis a arrêté sa décision pour l’avenir de Sandoz. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Georgios Kefalas

Novartis a arrêté sa décision pour l’avenir de Sandoz. L’unité génériques et biosimilaires sera autonomisée au cours du second semestre de l’année prochaine et cotée sur SIX. L’opération reste subordonnée à une validation formelle par le conseil d’administration comme par les actionnaires.

Le projet doit donner naissance au numéro un européen des médicaments de substitution, doté d’un siège en Suisse. La cotation à Zurich sera complétée par un programme de réplique (ADR) outre-Atlantique.

L’actuelle maison-mère pourra de son côté se concentrer sur son cœur de métier dans les médicaments innovants, précise le communiqué publié jeudi.

