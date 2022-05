Festival de Cannes – «Novembre» raconte la gigantesque traque après les attentats à Paris Cédric Jimenez nous plonge au cœur de l’antiterrorisme, avec une reconstitution méticuleuse de l’enquête. Triomphe sur la Croisette. Édmée Cuttat

L’équipe du film: de gauche à droite, Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, le réalisateur Cédric Jimenez, Sandrine Kiberlain, Sami Outalbali et Lyna Khoudri. KEYSTONE

Ce terrible soir, des attaques simultanées menées par des commandos djihadistes avaient fait 130 morts et 350 blessés en région parisienne, à l’extérieur du Stade de France, sur les terrasses et au Bataclan.

Pour son nouveau long métrage, Cédric Jimenez, notamment auteur de «Bac Nord», s’est entouré de Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain, Jérémie Renier, Lyna Khoudri.

La cible échappe aux policiers

Le film commence à Athènes en janvier 2015, où, en dépit d’une intervention musclée, la cible a échappé aux policiers. Il s’agit d’Abdelhamid Abaaoud, commanditaire présumé des attentats.

Dix mois plus tard, Paris vit l’horreur. On n’en voit toutefois pas les images, l’auteur nous transportant au siège de la Sous-direction antiterroriste, où les téléphones en folie se mettent brusquement à sonner simultanément. C’est parti pour les troupes de Dujardin et Kiberlain, sur fond d’allocution dramatique du président François Hollande.

Cédric Jimenez se concentre sur le travail des flics avec une gigantesque traque de cinq jours pour retrouver les terroristes en fuite et une reconstitution méticuleuse de l’enquête. Jusqu’à l’intervention d’un témoin clé, qui va permettre de retrouver Abaaoud.

Un thriller froidement conduit

Le film s’achève lors du violent assaut dans l’appartement de Saint-Denis où se cachent les terroristes, plusieurs semaines avant l’arrestation d’Abdelsam en Belgique. Et par ces mots de Jean Dujardin à ses équipes: «Pour nos concitoyens, cette enquête est terminée. Pour nous, elle commence.»

«Novembre», thriller froidement conduit, est axé sur l’action, ne laissant aucune place aux émotions ou aux sentiments chez les policiers en dépit du stress et de la fatigue. Il a fait un triomphe lors de sa projection au Grand Théâtre Lumière.

