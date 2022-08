Festival de La Tour-de-Peilz – Nox Orae entre dans la transe Première soirée réussie sur les boucles hypnotiques très contrastées de Tinariwen et de The Limiñanas. Boris Senff

Deux membres de Tinariwen sous la tente de Nox Orae à La Tour-de-Peilz. Nikita Thevoz/Nox Orae

Dodelinante ou épileptique, la foule était au rendez-vous de la soirée d’ouverture de Nox Orae. Ce n’était donc pas le désert… malgré la chaleur qui n’empêchait pas certains musiciens de Tinariwen de porter le chèche pour dérouler leurs litanies entremêlées de sonorités amazigh, de blues et de rock. Le concert des anciens combattants du Sahara avait été annulé l’an dernier à La Tour-de-Peilz, mais on les retrouvait avec bonheur sur scène, toujours aussi assurés dans leur lente montée en puissance d’une musique lancinante, hypnotique à force de lancées vocales éraillées, de rythmiques inlassables et de guitares reptiliennes.

Populaire depuis une quinzaine d’années, la formation de proue de ce que l’on a pu appeler le blues du désert fait partie de ces rares artistes des musiques du monde qui, à défaut de faire l’unanimité, peuvent compter sur l’intérêt d’un large public. Sans réclamer de l’exotisme à tout prix, se laisser dériver au gré de sonorités voyageuses, à l’âpreté nonchalante, rouvrait des pistes chaleureuses, dansantes et ensablées.

Binarité entêtante

Avec The Limiñanas, la transe était encore au rendez-vous mais sur d’autres cadences, d’autres fêlures. Le duo rock de Perpignan enchaîne les titres avec une détermination qui n’a d’égal que son acharnement à cisailler les guitares selon la logique d’une binarité entêtante si ce n’est butée. Sorte de bande-son pour «slasher» ou «giallo» sous amphétamines, leurs instrumentaux façonnent la violente monotonie d’une fascination sonique pour l’excès.

La fascination opère quand leurs accélérations passent dans les parages de Heldon, Bauhaus, voire des Stooges, leurs saints patrons. Du côté Wampas de la force, mais sans l’absurde de leurs aînés, trop de titres s’adonnent pourtant à des narrations en français qui sonnent comme du mauvais Djian – et ce n’est pas peu dire! Mention spéciale au guitariste et clavier de fond de court, emporté comme un champ lysergique électrifié et qui lançaient ses fusées psyché contre l’impeccable mur du son des Limiñanas. Trop de français, mais très rock, pour une fois.

