C’est vous qui le dites 10 décembre - Nucléaire moderne, port du masque, DAB, société, Bhoutan

Nucléaire moderne

Une option vertueuse pour l’environnement

Des propos alarmistes concernant notre approvisionnement en électricité ont remis timidement le nucléaire à l’ordre du jour, grâce à sa neutralité en CO2. Et pourtant, des parlementaires sans compétence scientifique, mais disciples du diktat écologiste, prétendent toujours à tort que le photovoltaïque et l’éolien suffiront à remplacer intégralement les carburants fossiles, une fois ceux-ci bannis de la mobilité et du chauffage.

Rappelons qu’il faudrait plus de 500 éoliennes de 2 MW de puissance pour produire autant d’électricité que chacune des centrales de Gösgen et de Leib­stadt. De plus, le nucléaire, comme bien d’autres technologies, a beaucoup évolué durant le dernier quart de siècle. Je me focaliserai ici sur les réacteurs au thorium, particulièrement prometteurs, et que la Chine annonce opérationnels dès 2030.