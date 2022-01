Vacances pandémiques – Nuria Gorrite surprise debout sans masque dans un restaurant La ministre a enfreint la règle du port du masque, le 29 décembre à Crans-Montana. Autotestée négative, elle n’était pas consciente d’avoir attrapé le Covid avant ce repas. Jérôme Cachin

La conseillère d’État Nuria Gorrite est en quarantaine depuis le 31 décembre et jusqu’au 6 janvier. Photo d’archives. ARC/Jean-Bernard Sieber

Nuria Gorrite et six de ses amis ont festoyé dans un restaurant de Crans-Montana le 29 décembre. Pas de chance: avant de s’asseoir, ils ont bu, sans masques, et un client les a photographiés. Le cliché a été transmis à blick.ch, qui a raconté l’histoire mardi à la mi-journée, alors que l’élue vaudoise est encore en quarantaine.

Affranchie des normes?

L’image d’une conseillère d’État qui s’affranchit des normes s’est vite répandue. D’une part, il y a l’absence de masques. D’autre part, vu la durée de la quarantaine de Nuria Gorrite (communiquée officiellement le 1er janvier), le symptôme déclencheur daterait du 28 décembre, soit la veille du dîner au restaurant, insiste le média en ligne.