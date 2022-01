Conseil d’État – Nuria Gorrite testée positive au Covid-19 La présidente du Conseil d’État vaudois Nuria Gorrite a été testée positive au Covid-19 et sera à l’isolement jusqu’au 6 janvier.

Nuria Gorrite reste en contact avec ses équipes et travaillera à distance. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT 1 / 1

La présidente du Conseil d’État vaudois Nuria Gorrite a été testée positive au Covid-19 et présente des symptômes légers, a indiqué samedi le bureau d’information du canton. Elle observe une mesure d’isolement à domicile, qui durera jusqu’au 6 janvier.

Vu la période actuelle de pause officielle et qu’il s’agit d’une contamination survenue dans la sphère privée, cette situation n’entraîne aucune mise en quarantaine dans l’entourage professionnel de Mme Gorrite ni au sein du Conseil d’État, précise le communiqué.

La présidence du Conseil d’État et la direction du Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) sont toujours assurées pendant cette période. Mme Gorrite reste en contact avec ses équipes et travaillera à distance.

ATS

