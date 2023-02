Administration communale – Nyon a un urgent besoin d’embaucher à tour de bras La Municipalité demande la création de dix-neuf postes en 2024, puis d’une quarantaine d’autres d’ici à la fin de la législature. Yves Merz

L’augmentation des postes de travail à la Commune de Nyon est restée très contenue ces dernières années. Les seules hausses d’effectifs sont liées aux structures d’accueil de l’enfance. La construction de nouveaux complexes scolaires et parascolaires (ici le Cossy, inauguré en 2018) montre la forte croissance de la ville. Patrick Martin/24 heures

«Il y a une grosse surcharge de travail sur le personnel, avec des conséquences non négligeables sur l’absentéisme, le taux de rotation et le climat de travail.» C’est la conclusion à laquelle la Municipalité de Nyon est arrivée suite à une analyse des ressources à disposition de son administration. Elle a donc décidé de prendre ses responsabilités et de demander d’importants renforts au Conseil communal. Le syndic Daniel Rossellat ne nie d’ailleurs pas que la crise nyonnaise de ces derniers mois résulte partiellement des fortes pressions que ce manque d’effectif a générées sur le personnel.