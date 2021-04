#NoCultureNoFuture – Nyon ausculte sa culture pour mieux l’encadrer La ville aux six festivals souhaite pérenniser son attractivité, tout en encourageant la création et en amenant l’art au cœur de la vie des Nyonnais. Anetka Mühlemann

Annulé cette année à l’instar d’autres manifestations, Paléo fait partie des festivals qui poussent la renommée de Nyon à l’internationale. KEYSTONE

Alors que les acteurs du milieu culturel entonnent depuis des mois le chant du cygne, c’est plutôt cocorico qu’on a entendu ce mardi à la Ferme du Manoir lors de la présentation du document visant à baliser la politique culturelle de la prochaine législature. «Nyon jouit d’un rayonnement exceptionnel pour une ville de 22’000 habitants, a relevé d’office la municipale Fabienne Freymond Cantone. Tous les soirs et les week-ends il y a quelque chose à faire.» Le vide causé par la crise sanitaire a dégagé du temps au sein du Service de la culture pour faire un état des lieux destiné à dégager les enjeux de l’avenir.

Contrairement aux autres villes qui ont empoigné l’exercice via des démarches participatives, Nyon a préféré sonder la cinquantaine d’institutions concernées et analyser la situation avec le concours de la spécialiste Anne-Catherine Sutermeister, aujourd’hui à la tête de la Culture en Valais. «Une démarche participative crée plein d’espoir et on voulait éviter de décevoir», explique Fabienne Freymond Cantone.

«On est une ville d’accueil plus que de création.» Monique Dubey, cheffe du Service de la culture à Nyon

Devisé à 30’000 francs, ce check-up stratégique révèle une dynamique spécifique. «On est une ville d’accueil plus que de création», pointe Monique Dubey, cheffe du Service de la culture. Un constat toutefois pondéré par le fait que les artistes indépendants ne faisaient pas partie de l’équation. Mais la Ville, qui dépense annuellement près de 7 millions pour le secteur, ne les oublie pas pour autant. L’incitation à des cachets décents et la multiplication de lieux de résidence font partie de ses intentions.

Comme clef de voûte, cette étude a déterminé trois axes, d’où découlent 11 objectifs et 40 mesures. Il s’agit principalement de renforcer le positionnement de Nyon comme ville de culture, favoriser le foisonnement et «investir l’espace public à travers l’art accessible à tous au quotidien». Une feuille de route pour la personne qui reprendra le dicastère? «Ces actions sont de l’ordre du possible, réfute l’élue, les priorités seront définies ensuite». La commission ad hoc du Conseil communal s’y attellera dès le mois prochain.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.