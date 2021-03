Basketball – Nyon cale pendant que Genève déroule Les Vaudois se sont inclinés en déplacement à Lugano (97-83). Dans une dynamique inverse, les Lions genevois se sont imposés (91-97) sur le parquet de Boncourt. Claude-Alain Zufferey

Les Lions de Genève reste en tête de la hiérarchie du basketball suisse. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi) keystone-sda.ch

Dans le cadre de la 20e journée du championnat suisse de basketball, les Lions de Genève se sont déplacés samedi dans le Jura et ont dominé Boncourt 91-97. Favoris de cette rencontre, les Genevois ont peiné à se mettre en action. Accrochés à 22-22 en fin de premier quart, ils ont enclenché la seconde à l’entame du deuxième quart. En 83 secondes, Donatas Sabeckis, Jérémy Jaunin et Eric Adams ont fait passer le score à 22-28. Dès lors, les Genevois ont effectué la course en tête pour atteindre la mi-temps avec sept longueurs d’avance. Cet écart est d’ailleurs resté relativement stable jusqu’à la fin du match et permet aux Lions de rester en tête du classement avec 34 points.

Nyon n’y arrive toujours pas

Dans le même temps, le BBC Nyon a effectué le déplacement de Lugano. Le miracle n’a pas eu lieu pour des Vaudois, qui restent scotchés à la dernière place du classement avec seulement quatre petits points de récoltés. Ils ont été battus 97-83 (56-53). Les visiteurs ont réalisé une bonne fin de premier quart, qu’ils ont bouclé en tête (24-26). Bien dans le rythme jusqu’à la mi-temps, les hommes du coach Alain Attallah ont flanché après la pause avec un 22-10 encaissé dans le troisième quart. C’est vraiment à ce moment-là que cette partie s’est jouée.

Neuchâtel s’impose sur le fil

La rencontre la plus serrée de cette ronde de championnat s’est déroulée à Saint-Léonard. Fribourg Olympic a été battu à domicile par Union Neuchâtel (85-87) qui a fait la différence dans les 95 dernières secondes, alors que les Fribourgeois menaient encore 80-79. Avant cela, les joueurs de Petar Aleksic avaient toujours été en avance à la marque. A la suite de cette victoire sur le fil, les Neuchâtelois restent quatrièmes du classement avec 20 points, mais reviennent à quatre longueurs de leur adversaire du jour, troisième.

Plus tôt dans l’après-midi, Massagno, en déplacement à Birsfelden, n’a connu aucune difficulté pour battre Starwings Basket sur le score de 57-79 (39-23). Les Tessinois ont mené cette rencontre de bout en bout et continuent de mettre la pression sur les Lions de Genève, au classement avec 30 points en 18 matches.