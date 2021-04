Développement durable – Nyon coupera l’eau de ses fontaines durant la nuit La Municipalité met en œuvre un plan d’action à large échelle pour économiser l’or bleu. Un enjeu climatique et financier. Yves Merz

La fontaine de la place du Marché à Nony date de 1810. PATRICK MARTIN/24HEURES Fontaine de la place du Château. PATRICK MARTIN/24HEURES Fontaine à la rue de la Colombière. Yves Merz 1 / 4

La ville de Nyon, qui a pourtant les pieds dans le lac Léman, connaît des épisodes de déficit hydrique de plus en plus fréquents. Sécuriser son approvisionnement en eau est une des missions cardinales des autorités. Mais la Municipalité veut aller plus loin en réduisant la consommation globale d’eau, autant sur le territoire en mains privées que sur celui en mains communales. Aux mesures déjà entreprises, elle veut en ajouter d’autres. Un plan d’action spécifique a été établi pour cette nouvelle législature. Une des mesures permettant de faire des économies importantes est de couper l’eau des fontaines la nuit.

«En réponse à un postulat sur l’eau déposé par les Verts, nous avons fait un bilan des actions déjà en place, qui s’avère largement positif, relève le syndic de Nyon Daniel Rossellat. Nous allons donc les poursuivre, et les renforcer dans le cadre de notre feuille de route climatique «Nyon s’engage». Il ressort du bilan que la réduction de la consommation d’eau apparaît comme une nécessité à la fois financière et environnementale.»

Parmi les nombreuses actions prévues, on peut citer quelques exemples: équiper les bâtiments communaux en sanitaires économes, favoriser la récupération d’eau de pluie, automatiser l’arrosage, améliorer la robinetterie, sensibiliser les ménages, les propriétaires, les architectes et les entreprises aux enjeux de durabilité liés à l’eau, etc. Et surtout, il y a les fontaines. La Municipalité a identifié qu’il y avait un gros potentiel de réduction de la consommation d’eau à ce niveau. Avec un débit cumulé pouvant atteindre 360 litres par minute, les fontaines publiques de Nyon – une quarantaine – pourraient couvrir les besoins d’environ 1500 habitants.

«La réduction de la consommation d’eau apparaît comme une nécessité à la fois financière et environnementale.» Daniel Rossellat, syndic de Nyon

Des mesures ont déjà été mises en œuvre pour diminuer ces débits. Durant la saison hivernale, de fin octobre à Pâques, dix-huit petites fontaines sont coupées. Et lors des épisodes de sécheresse, ceci depuis 2020, la Ville diminue le débit des grandes fontaines équipées de vannes de réglage. Quand il y a de forts déficits hydriques, la plupart des fontaines sont arrêtées, à l’exception des seize fontaines emblématiques et qui sont nécessaires au rafraîchissement de la population (débit minimum).

À l’avenir, l’objectif est de couper systématiquement les fontaines durant la nuit, toute l’année. Pour y parvenir, il faudra automatiser le système. Les Services industriels de la Ville prévoient d’installer des électrovannes. Dans un premier temps, ces prochains mois, les six bassins caractérisés par un fort débit seront équipés. Il est prévu que toutes les fontaines le soient à l’horizon 2023.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.