Développement durable – Nyon crée une carte pour lutter contre la surconsommation La Ville a répertorié les nombreux acteurs locaux de la réparation, de la seconde-main, de la réduction et du recyclage. Yves Merz

La ressourcerie, située à la déchèterie de Nyon, a été inaugurée le 15 mai denier. LDD/MICHEL PERRET

Depuis quelques années, les initiatives locales visant un meilleur respect de l’environnement se sont multipliées à Nyon comme ailleurs. Différents ateliers de réparation, magasins d’habits de seconde-main, lieux d’échanges et de recyclage d’objets, points de vente sans emballage, et autres, sont apparus en ville. La Municipalité de Nyon s’en félicite mais, constatant qu’il manquait une vision globale de toutes ces nouveautés, a décidé de créer une carte qui les répertorie. Le but avoué est de lutter contre la surconsommation tout en favorisant l’économie de partage et les échanges de proximité.

A Nyon, Demain La Côte lance un Repair Café Abo Consommer moins d’énergie Un congrès pour le climat veut aussi mobiliser les habitants Vie de quartier à Nyon Un abribus transformé en armoire à livres géante «Quand on a commencé à travailler sur notre projet de ressourcerie (ndlr. inaugurée le 15 mai dernier à la déchèterie), on a réalisé qu’il y avait pas mal d’associations locales engagées dans la durabilité mais que la population n’était pas bien informée, d’où notre idée de créer cette carte, susceptible d’évoluer avec le temps», explique Roxane Faraut, municipale en charge des infrastructures à la Ville de Nyon. La carte en question est visible sur le site de la Commune et sur les réseaux sociaux. Elle existe également sous forme de dépliant, disponible aux différents lieux répertoriés.

Quatre catégories

Le document classe ces initiatives locales en quatre catégories: Où privilégier le seconde-main? Où réparer vos objets? Où acheter sans déchets? Où recycler?

On apprend qu’il y a une dizaine d’armoires et boîtes d’échanges en ville. En plus de Caritas et de l’Armée du Salut, on découvre ou se rappelle l’existence du magasin d’habits de seconde-main Attitude Thrift, ou de La Manivelle, bibliothèque d’objets. L’Ecrou, le PiNyon, Raphy’s toll ou Mobil Repair mènent la vie dure à l’obsolescence. Demain La Côte organise des Repair cafés, et Zéro Déchet Nyon-La Côte des ateliers et des cafés-démos. À citer aussi Le Local, épicerie participative, et les Jardins de Nyon…

