Nyon défie les Lions à Champel. Plus qu’un duel, un joli derby

C’est l’accolade franche et virile entre deux gars qui ne se sont jamais frottés sur un parquet et que tout semble séparer. Il y a là Markel Humphrey, le caïd d’Atlanta, et William van Rooij, le kid de Nyon. Deux capitaines complices, qui se disputent un ballon sous l’œil du photographe. Une rencontre qui préfigure ce que sera leur duel, samedi au Bout-du-Monde (17 h 30). Énergique et empreinte de respect, cela ne fait pas un pli. «Qu’est-ce que je pense du patron des Lions? Que du bien», répond le diplômé en mathématiques de l’EPFL, seize ans de fidélité au BBC Nyon. «Ou alors que du mal si j’imagine les misères qu’il risque de nous faire, se marre-t-il. Soyons réalistes. Entre le club genevois et nous, il y a un monde de différence.»

Le décor est planté. «Mythique», s’exclame William van Rooij en évoquant ce Pavillon des sports de Champel au charme désuet, que les Lions se plaisent à venir griffer une fois par saison depuis 2012. Ils n’y ont subi qu’une défaite, contre Fribourg Olympic, lors de leur première visite. «On aime bien jouer dans cette salle, affirme Imad Fattal. On y vient pour honorer le soutien de la Ville de Genève et élargir le cercle de notre public.» Le président genevois se réjouit d’y accueillir Nyon, un club voisin dont il avait applaudi la promotion. «Un derby, c’est toujours un match particulier.» Samedi, ce sera un joli derby à prix dégriffés.

Deux capitaines au cœur battant

Van Rooij: «Que du plaisir»

Pour le BBC Nyon, le retour dans l’élite n’a pas été une évidence. Pour William van Rooij (26 ans), son capitaine maison depuis quatre saisons, ce n’est que du plaisir malgré les défaites qui claquent — à l’exception d’un succès contre Swiss Central. «La SB League, c’est un autre monde, où tout va plus vite, où tout est superlatif», résume-t-il. «Alors, il faut s’adapter, accepter de perdre quand on a eu l’habitude de presque toujours gagner, analyser et corriger nos faiblesses, faire taire les tensions qui naissent et menacent l’harmonie du groupe», explique-t-il. Le propos est lucide. «Rassurez-vous, on ne s’est pas tapé dessus. Après un passage à vide et un coup au moral, on s’est remis en question. Le collectif doit toujours être au-dessus de tout, c’est une question d’attitude.» Le pivot montre l’exemple et tient la baraque, sur le terrain comme dans le vestiaire. On le surnomme «Willy the Wall», c’est un mur défensif. «C’était en LNB…» précise-t-il.

Son rôle de capitaine lui tient à cœur. «J’agis comme un médiateur, un relayeur. Pour mettre l’équipe dans les meilleures conditions possible, je dois savoir prendre du recul.» Cette saison, barré par le géant sénégalais Cheikh Sane, qui le domine en taille (2,07 m contre 1,95 m), il s’implique aussi en chauffant plus le banc. «C’est dur mais j’y étais préparé», confie-t-il.

Il a l’esprit qui rôde au-dessus du parquet de Champel. «Ce match, on a tous envie de le jouer. Et comme tous les autres, on va essayer de le gagner. C’est tellement gratifiant de se mesurer à un adversaire de ce gabarit. On sait que le rapport de force et de moyens n’est pas à notre avantage, mais qu’importe, on ne viendra pas à Genève pour jouer les spectateurs.»

Humphrey: «L’équipe prime»

En termes d’évaluation, c’est le Lion roi devant le Top Scorer Marquis Addison. Markel Humphrey (32 ans), c’est notamment 59% d’efficience à 2 points et 46% à 3 points. «Mais les statistiques, je m’en fiche, elles ne disent pas tout», rétorque le capitaine. Et d’asséner un credo que prêche son entraîneur, Adnan Chuk: «Le meilleur joueur, c’est l’équipe.» Après cinq matches et cinq victoires, le club du Pommier partage le trône avec Fribourg Olympic et là encore, le meneur américain préfère parler d’état d’esprit que de chiffres. «On a gagné, parfois en trimant, souvent en étant encore trop inconstants, mais l’important, en ce début de saison, c’est avant tout de travailler dur pour parfaire notre cohésion.» Il invoque une forme d’alchimie, vante la confiance mutuelle qui cimente le groupe et l’aide à devenir plus fort.

Avec ses gros biscoteaux, le balèze pourrait rouler les mécaniques. «Ce n’est surtout pas le rôle d’un capitaine, corrige-t-il. L’essentiel, pour moi, c’est de mettre tous mes coéquipiers en avant. Et quand je fais une erreur, de ne pas en commettre une seconde.» De même, vu le fossé qui sépare le lauréat de la Supercoupe du néo-promu, il pourrait traiter par-dessous la jambe un adversaire voué à une probable correction. Inimaginable, ce n’est pas son genre. «Les gars d’en face pratiquent le même sport que nous, j’en ai le plus grand respect. J’ai vu deux de leurs matches, c’est une bonne équipe. On saura rester sur nos gardes.»

Markel Humphrey se réjouit de retrouver le parquet de Champel, là où il a pourtant perdu en 2017 sous le maillot de Monthey. La salle était bondée, avec 2550 spectateurs agglutinés dans les gradins en bois. «Le public, c’est aussi notre force», dit-il. C’est un appel du pied.