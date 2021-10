Des panneaux sur les toits – Nyon dope la production d’énergie solaire Les Services industriels ont créé une société pour financer l’achat de panneaux photovoltaïques. Des millions seront investis. Raphaël Ebinger

La Ville de Nyon entend accroître massivement la production d’énergie solaire sur son territoire en facilitant l’installation de panneaux photovoltaïques sur les grandes toitures, comme ici sur celle des Services industriels. DR/Ville de Nyon/Michel Perret

Nyon fait un pas significatif pour doper la production d’énergie solaire sur son territoire, sachant qu’elle a l’objectif d’être à terme autonome énergétiquement et d’atteindre la neutralité carbone. Pour y arriver, ses Services industriels (SI) ont créé mercredi une société anonyme en mains de la Ville et nommée NovoSolis. Ces prochaines années, cette entité investira quelque 8,6 millions de francs afin d’augmenter massivement la production photovoltaïque sur son territoire.

21 toitures à couvrir

NovoSolis investira d’abord 2 millions de francs pour équiper les quatre premières toitures identifiées comme prioritaires. Les contrats étant encore en négociation, les Services industriels et la Ville entretiennent le mystère sur leur localisation. D’ici à la fin de la législature, il est prévu d’augmenter l’investissement à 8,6 millions de francs au total pour 21 toitures. Une partie de cette somme sera financée par les bénéfices des premières installations.

«Pour accélérer la transition énergétique et saisir les opportunités, il faut être réactif et proactif, souligne Elise Buckle, municipale des Énergies. La création de NovoSolis permet aux SI de l’être. Nous espérons aussi faciliter l’accès aux énergies renouvelables pour toutes et tous.» La création de la société anonyme est aussi un acte politique de la nouvelle Municipalité de gauche qui souligne sa volonté de ne pas autonomiser les SI. Ce que la précédente, majoritairement à droite, avait essayé de faire sans succès.

Raphaël Ebinger est rédacteur à la rubrique Vaud & Régions, basé au bureau de Nyon. Journaliste généraliste, il a un intérêt particulier pour la politique locale. Auparavant, il a travaillé pour Le Nord Vaudois et la Presse Nord Vaudois, mais aussi aux bureaux de Lausanne et de Morges pour 24heures.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.