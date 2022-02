Politique RH – Nyon est en voie d’abandonner le statut de fonctionnaire Le statut du personnel de 1965 a fait son temps. Un texte moderne sera soumis au printemps à l’approbation de l’administration, en pleine crise. Raphaël Ebinger

Nyon possède aujourd’hui un statut du personnel des années 1960, avec quatre semaines de vacances et pas de congé paternité. Archives/Patrick Martin

Nyon devrait abandonner son statut du personnel qui date des années 1960. Dès le 1er janvier 2023, les collaborateurs pourraient n’être plus des fonctionnaires pour devenir des employés. Une révolution dans une commune où ce changement avait capoté dans la dernière ligne droite en 2015. Les 584 personnes concernées obtiendront des avantages comme une cinquième semaine de vacances, un congé maternité de vingt semaines et de paternité de deux semaines, une facilitation du télétravail et du partage d’emploi.