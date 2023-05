Football – Nyon est promu en Challenge League, Ne/Xamax barragiste L’autorité de recours de la SFL a accordé l’indispensable licence au Stade Nyonnais, à Bellinzone et à Baden, mais l’a refusée à Brühl. Xamax affrontera Rapperswil ou Etoile Carouge en barrage. André Boschetti

Raphael Nuzzolo (à g.) espère être de retour de blessure pour le barrage de Neuchâtel Xamax. Manuel Lopez

Le suspense s’est terminé vendredi, peu avant midi. On se souvient qu’il y a une dizaine de jours, la Commission des licences de la SFL avait refusé à Bellinzone, Baden, Stade Nyonnais, Brühl Saint-Gall et Breitenrain l’indispensable sésame pour évoluer en Challenge League la saison prochaine. Si le club bernois n’a pas jugé bon de recourir contre cette décision, les quatre autres ont présenté de nouveaux arguments pour l’obtenir.

Après un examen attentif des dossiers, l’Autorité de recours a ainsi accepté les éléments complémentaires et les explications fournies par le Stade Nyonnais, Bellinzone et Baden. Les Tessinois pourront donc rester en Challenge League au moins un an de plus. Où ils seront rejoints par les Nyonnais et les Argoviens, qui sont d’ores et déjà assurés sportivement de terminer leur championnat de Promotion League parmi ces deux meilleures équipes qui sont autorisées à monter directement.

Un potentiel Xamax – Carouge en barrage

L’octroi de la licence à Nyon, Bellinzone et Baden a pour première conséquence de contraindre Ne/Xamax – dernier de Challenge League – à passer par la case barrage s’il entend poursuivre sa roule à l’échelon professionnel. L’identité de l’équipe qui devra se mesurer aux Neuchâtelois n’est pas encore connue. Avec deux points de retard sur Rapperswil avant une dernière journée qui le mettra aux prises au leader Lucerne II à la Fontenette, Etoile Carouge, qui avait reçu comme Rapperswil sa licence en première instance. Pour disputer ce barrage face aux Neuchâtelois, les Genevois devront battre le leader (Lucerne II) et espérer que Rapperswil ne fasse pas mieux qu’un nul à Bavois.

Ce barrage se déroulera les 31 mai et 3 juin prochains. Le match aller aura lieu sur le terrain du club de Promotion League.

