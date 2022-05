Finale féminine de basket – Nyon ne veut pas qu’Elfic lève la Coupe dans son Rocher Les Nyonnaises vont tout faire ce mercredi dans leur salle pour s’offrir un cinquième match, dimanche à Fribourg. Christian Maillard - Nyon

Laure Margot (tout à gauche), Eva Ruga (à côté d’elle) et Meline Franchina (tout à droite) vont tout faire pour qu’Aleksandra Kroselj ne se saisisse pas du ballon et limiter le rayon d’action de Maxuella Marie Lisowa Mbaka (N o 13). SWISS BASKET/PIERRE MAILLARD

Il y a eu forcément une énorme frustration dans leurs rangs, dimanche dernier au Rocher, alors que les basketteuses nyonnaises avaient l’occasion de créer un nouvel exploit et de prendre l’avantage.

«Nous étions tellement proches, regrette Laure Margot, mais lors du premier quart, on encaisse 30 points (16-32). Face à un tel adversaire, ce n’était pas possible de commettre autant d’erreurs en défense. Elles ont marqué pratiquement sur toutes leurs actions!» Ou quand l’enjeu tue le jeu. Et des rêves de grandeur…

Dans cette finale féminine de play-off passionnante, la Nyonnaise et ses coéquipières ont eu ensuite de nombreuses occasions de faire douter sous les paniers les championnes de Suisse en titre; une équipe d’Eflic qui a été bousculée comme jamais cette saison – elle n’a inscrit que cinq petits points entre la 11e et la 20e minute, du jamais-vu. Comme lors de l’acte I à Saint-Léonard (71-83 pour les Vaudoises), les grandes favorites ont vraiment douté.

«Alors oui, il y a 2-1 pour les Fribourgeoises, mais ce n’est clairement pas fini. On va tout faire pour aller chercher un cinquième match ce dimanche à Fribourg.» Laure Margot, joueuse de Nyon Basket Féminin

«Mais on a encore connu des hauts et des bas en deuxième période et, contre elles, on doit vraiment être à 100%.» Et même plus! Il a suffi en effet de balles trop facilement perdues pour que Marielle Giroud et ses copines passent finalement l’épaule aux rebonds, dans le dernier quart. Un succès (55-63), le deuxième de suite, qui leur procure deux balles de titre, d’un deuxième quadruplé, dès ce mercredi sur La Côte (20 h 30).

Comme toutes les Nyonnaises, Laure Margot ne veut pas imaginer un tel scénario. «Depuis notre premier duel, Elfic a resserré sa défense sur nos deux étrangères (ndlr: Jessica Loera et Miriam Uro-Nilie avaient inscrit 60 points à elles deux), mais c’est à nous les Suissesses de les aider. Alors oui, il y a 2-1 pour les Fribourgeoises, mais ce n’est clairement pas fini. On va tout faire pour aller chercher un cinquième match ce dimanche à Fribourg.» Histoire d’éviter que Marielle Giroud ne lève la Coupe au Rocher…

Christian Maillard est journaliste à Sport-Center depuis 2018. Polyvalent, il couvre notamment les matches de hockey et des courses de ski alpin. Il a reçu le Prix Pierre Chany en 2001 récompensant un article sur le Tour de France. Auparavant, il a travaillé 3 ans à La Côte, 23 ans au Matin et 5 ans à La Tribune de Genève. Plus d'infos @ChrisMa18247696

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.