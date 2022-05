Pour davantage de biodiversité – Nyon ne veut plus des haies de thuyas La Municipalité espère pouvoir déployer une stratégie pour prendre soin de la faune et de la flore. Des mesures concrètes sont déjà dévoilées. Raphaël Ebinger

Les haies de thuyas sont néfastes à la biodiversité. Nyon pourrait les interdire pour privilégier des espèces plus favorables. ODILE MEYLAN

Les propriétaires n’auront plus le droit de planter des haies de thuyas à Nyon. C’est en tout cas le souhait de la Municipalité, qui demande 315’000 francs au Conseil communal pour mettre en œuvre la première étape de sa stratégie Biodiversité 2022-2030. Le collège entend faire sa part pour lutter contre l’extinction inquiétante de nombreuses espèces végétales et animales. Selon le WWF, les effectifs de plus de 20’000 populations de mammifères, d’oiseaux, d’amphibiens, de reptiles et de poissons ont chuté de 68% entre 1970 et 2016.