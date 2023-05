Finances publiques – Nyon réduit son déficit mais creuse sa dette Le résultat des comptes 2022 est meilleur de 8 millions de francs par rapport au budget. Mais la Ville emprunte pour payer ses investissements. Raphaël Ebinger

Les comptes 2022 de la Ville de Nyon bouclent sur un résultat nettement meilleur que prévu. Le déficit inscrit dans le budget (10,1 millions) a été ramené à 2 millions de francs, sur un total de charges de 225 millions. Le municipal des Finances n’a pas crié victoire, lundi matin en présentant les résultats de l’exercice de l’an passé. «Les chiffres sont meilleurs qu’imaginés, a relevé Claude Uldry. Cela dit, il ne faut pas oublier qu’il y a quand même un déficit à la fin.»

La différence est liée au pessimisme des autorités lors de l’élaboration des prévisions financières. Les rentrées fiscales ont ainsi rapporté 3,4 millions de plus, dont une grande partie auprès des personnes morales. Une ristourne de péréquation (1,3 million) a aussi sensiblement amélioré le sort des finances communales, alors que les charges pour les structures d’accueil ont été de 1,5 million moins élevées qu’attendu.

Lourds investissements

Les finances communales restent ainsi tendues. Le niveau d’endettement de la Ville a atteint 298,2 millions de francs, soit 13,2 millions de plus que l’année précédente. Grâce aux taux d’intérêt encore très bas, ceux-ci n’ont coûté que 1,3 million en 2022. Mais la tendance est tout autre aujourd’hui. Les 60 millions d’emprunts à court terme qui seront renouvelés en 2023 feront doubler cette charge.

Pas de quoi mettre en berne les ambitions de la Ville qui dépense massivement depuis une quinzaine d’années pour mettre à niveau ses infrastructures et les entretenir. Elle a ainsi investi 26,4 millions en 2022 et continuera les années suivantes. De grands projets sont encore dans le pipeline. Le développement du centre sportif de Colovray et l’enterrement du parking de Perdtemps au centre-ville font partie des priorités des autorités, tout comme le soutien actif à la transition énergétique et le renforcement de la biodiversité en ville.

La population de chiens explose Afficher plus C’est une petite ligne dans les comptes de la Ville. En une année, l’impôt sur les chiens a augmenté de 20%, rapportant 61’983 francs en 2022 contre 50’938 francs douze mois plus tôt. Sachant que le coût par tête n’a pas bougé (75 francs), on peut estimer que la population de canidés a crû dans une proportion similaire. Soit d’à peu près 150 animaux en une année. À noter que cette hausse semble spécifique à Nyon. À Lausanne et Yverdon-les-Bains, l’impôt sur les chiens est stable. À Morges, cette recette a aussi grimpé mais de manière moins importante, en passant de 47’800 francs à 52’080 francs.

