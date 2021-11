Gestion des énergies – Nyon renonce à privatiser ses Services industriels Après des années de débats gauche-droite, la Municipalité a décidé de mettre un terme au projet d’autonomisation des SI. Yves Merz

Le bâtiment des Services industriels de Nyon, au nord de la ville. YVES MERZ

«L’épineuse question» de la privatisation – ou autonomisation – des Services industriels de Nyon (SIN) n’a jamais trouvé de consensus politique. On ne compte plus le nombre de séances du Conseil communal consacrées à ce sujet clivant, où la gauche et la droite se sont prises de bec.

Le 27 mai 2009, «24 heures» avait déjà titré: «L’Exécutif reporte l’autonomisation des SI». Et le 31 décembre 2018, notre journal titrait: «Le projet de réforme des SI reviendra sur le tapis». Cette fois, la Municipalité a décidé de sonner la fin de la récréation en mettant un terme au projet: elle renonce à transformer ses SI en SA.