Transition énergétique – Nyon se donne les moyens d’accéder aux énergies vertes Le Conseil communal alloue 5 millions à l’Exécutif pour acquérir des parts plus importantes dans des sociétés productrices d’énergies renouvelables. Yves Merz

Les Services industriels de Nyon auront les moyens d’être plus réactifs sur le marché des énergies renouvelables. GEORGES MEYRAT

Plusieurs constats ont motivé la Municipalité de Nyon à demander davantage de moyens pour acquérir des énergies renouvelables directement chez le producteur: la volonté de réduire les émissions de CO₂ augmente les besoins en électricité; le contexte actuel, avec la guerre en Ukraine, affole les marchés et les prix explosent; les Services industriels (SI) de Nyon sont trop dépendants du marché. Le but est donc de s’en affranchir pour garantir une meilleure maîtrise des coûts et se défaire en grande partie des distributeurs étrangers.