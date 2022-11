Basketball – Nyon se remet dans la lumière Après quatre défaites consécutives, Jérémy Jaunin et ses coéquipiers ont rebondi face à Boncourt (75-63) en Swiss Basketball League. Christian Maillard Nyon

Stefan Ivanovic, l’entraîneur du BBC Nyon. Keystone

Mais qui a éteint la lumière? Au Rocher, on s’est longtemps posé la question, tant Nyon semblait paralysé par l’enjeu après, pourtant, un début idéal (7-2, 2’34’’). Face à un Boncourt, décimé, privé de son Américain Josh Brown (blessé au poignet), avec seulement sept éléments à disposition, la formation de la Côte, qui restait sur quatre défaites consécutives, a connu un petit trou noir (7-13, 7’30’’) inquiétant avant de se remettre sur courant alternatif.

Avec un banc plus fourni, un Maleye N’Doye déchaîné à longue distance (5/7 à trois points), un Joël Wolfisberg en état de grâce (13 points), un Devante Brooks bondissant aux rebonds, un Eric Fongué très bon en défense et un Jérémy Jaunin toujours aussi important dans les instants importants, les Vaudois ont su trouver l'interrupteur et la réussite quand il l’a fallu pour remporter un succès si précieux (75-63) et mérité qui leur permet de revenir dans la lumière et de se rapprocher du top 8. Boncourt va devoir rapidement engager un étranger s’il entend monter dans le bon wagon.

Afficher plus Collège du Rocher. 189 spectateurs. Arbitres: MM. Stojoev, Papaioannou et Gharib. Nyon Basket: Jaunin (11 points), Brooks (19), N’Doye (15), Ugurtas, Fongué (5) puis Dougherty (8), Wolfisberg (13), Dufour (2), Bono, Van Rooij, Rothrock (2), Norbal. Entraîneur: Stefan Ivanovic. Boncourt: Igbanu (16 points), Nesbitt (11), Steinmann (6), Kessler (11), Bengui Bondo (10) puis Monteiro (7), Eyenga (2). Entraîneur: Etienne Faye. Notes: Nyon sans Vaney (absent); Boncourt sans Brown (blessé).

Christian Maillard est journaliste à Sport-Center depuis 2018. Polyvalent, il couvre notamment le sport local à Genève, le basket, les courses de ski alpin et de cyclisme. Il a reçu le Prix Pierre Chany en 2001 récompensant un article sur le Tour de France. A couvert également de grands événements comme les Jeux olympiques et l'Euro foot. Auparavant, il a travaillé 3 ans à La Côte, 23 ans au Matin et 5 ans à La Tribune de Genève. Plus d'infos @ChrisMa18247696

