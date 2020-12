Littérature – Nyon s’offre un nouveau bouquin Cinq ans après la publication d’un premier ouvrage, la Ville et les Éditions Favre se sont à nouveau associées pour la publication de «Nyon au 21e siècle», destiné à un lectorat varié et abordant la commune à travers trois angles. Marine Dupasquier

L’auteur Rodolphe Haener, la directrice des Éditions Favre Sophie Rossier Pilloud et le photographe Sigfredo Haro présentent le fruit de leur travail. Michel Perret

Sacrée «ville la plus dynamique de Suisse romande» en 2010 par le magazine Bilan, Nyon semble avoir encore des histoires à raconter une décennie plus tard. Au point qu’un ouvrage de 192 pages, intitulé «Nyon au 21e siècle», lui a récemment été dédié et sera en vente dès demain. Il s’agit de la deuxième collaboration entre la Ville et les Éditions Favre sur un projet du genre, après la publication de «Nyon, quartiers d’histoire, histoires de quartiers», il y a cinq ans.

Cinq ans. Le temps d’un lustre ou d’une législature, mais aussi l’écart entre les deux bouquins. «J’ai pour habitude de dire que c’est la plus belle ville du monde; cela mérite qu’un livre nous soit régulièrement consacré, sourit le syndic Daniel Rossellat. C’est une bonne chose d’en refaire un de temps en temps. Celui de 2015 était moins facile d’accès; il fallait véritablement s’y plonger.» Ce dernier traitait en effet davantage du développement des quartiers au nord de la ville dès la période d’après-guerre.