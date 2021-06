Un rêve au bord du lac – Nyon veut acheter une villa à prix d’or Le Conseil communal invite la Municipalité à acquérir les 1333 m2 qui lui manquent entre le port et la plage. Prix annoncé: 12 millions de francs. Raphaël Ebinger

La maison que la Ville lorgne est située au bord du lac, entre la plage et la villa Niedermeyer, au second plan, où la Fédération internationale de basketball voulait s’installer dans les années 2000. Christian Brun

Il y a des enthousiasmes que le syndic Daniel Rossellat aurait souhaités plus discrets. Celui du conseiller communal PLR Philippe Glasson en fait partie. Lundi soir, cet élu a fait voter une résolution très largement soutenue demandant à la Municipalité d’entrer en négociation avec les propriétaires d’une parcelle dans le but de l’acheter. La parcelle en question est stratégiquement très intéressante, puisqu’elle est située au bord du lac entre le parc du Conservatoire et le restaurant de la plage, les deux appartenant déjà à la Commune.

Si le syndic regrette la publicité faite autour de cette vente, c’est parce que la Municipalité suit le dossier d’assez près depuis plusieurs années. «Le secret d’une telle transaction est souvent la discrétion», remarque Daniel Rossellat, qui se rappelle de l’épisode du restaurant Ô les terrasses, près de débarcadère, à Rive. Alors que la Ville négociait avec le propriétaire, la nouvelle s’était ébruitée et un acheteur avait surenchéri pour remporter la mise.