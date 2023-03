Réseau urbain intelligent – Nyon veut booster sa connectivité La Ville projette d’introduire la fibre optique à l’intérieur de tous les bâtiments et de poser près de 20’000 compteurs intelligents d’ici à 2027. Yves Merz

En 1992, Nyon avait été sélectionnée pour être une ville pilote dans le développement de la fibre optique. Mais le déploiement de cette dernière a été réalisé jusqu’aux stations centrales de quartier, sans entrer directement dans les bâtiments. C’est un câble coaxial qui assure le dernier bout, prétéritant la vitesse de diffusion et la charge de transmission des données. La Ville veut compléter son réseau et le rendre plus efficace. Elle prévoit aussi de renouveler 100% de son parc de compteurs d’électricité, d’eau et de gaz avec des systèmes de mesure intelligents (SMI).

Ces SMI permettront aux consommateurs d’adopter des comportements allant dans le sens de la sobriété énergétique tout en faisant des économies sur leurs factures. «En ayant un contrôle précis de leur consommation, les habitants et les entreprises sauront quand et comment la réduire», explique Pierre Wahlen, municipal responsable des Services industriels. En plus, un système énergétique connecté permet d’optimiser l’utilisation des ressources provenant de productions diverses (sources d’eau, solaire, géothermie, biogaz…).

Le réseau de fibre optique appartient à la société Téléréseau de la Région Nyonnaise (TRN), dont la Ville de Nyon détient 66% des parts. La Municipalité est convaincue qu’une telle infrastructure doit rester en mains communales, afin de pouvoir déployer plusieurs prestations de type «ville intelligente», visant notamment à renforcer la qualité du service public.

Pour TRN, le coût de ce réseau complet de fibre optique s’élèvera à 13,5 millions, qu’elle devra emprunter. La Municipalité propose au Conseil communal de cautionner cet emprunt. Swisscom se chargera des travaux. L’Exécutif demandera aussi un crédit de 7,4 millions pour installer les compteurs multifluides intelligents, et de valider l’engagement de 1,4 EPT pour l’exploitation de ces SMI.

