De l’anarchie à l’harmonie – Nyon veut mettre fin au chaos à la gare La Municipalité veut repenser l’organisation de la zone pour la rendre plus agréable. Elle veut profiter de la modernisation de la gare prévue par les CFF. Raphaël Ebinger

La promesse devient réalité. Le secteur de la gare de Nyon pourrait radicalement changer de visage d’ici à la fin de la décennie. La Municipalité demande un crédit pour étudier la réorganisation et le développement de cette zone stratégique de la ville. Si l’ambitieux projet se concrétise, il sera coordonné avec la modernisation de la gare par les CFF. Il marquera alors la fin d’un espace aujourd’hui où règne le chaos certains jours aux heures de pointe.

Dans le meilleur des cas, les travaux commenceront en 2027. Avant cela, une étude en deux étapes définira l’avenir du secteur englobant la place de la Gare côté lac des voies, ainsi que le début de la route de Saint-Cergue et une partie du parking du Martinet côté Jura des rails. Plusieurs spécialistes seront appelés à travailler ensemble pour proposer une vision de l’implantation des surfaces bâties, des espaces publics, la répartition des logements, surfaces administratives et autres activités, ainsi que les principes de mobilité.

Porte d’entrée de Nyon

S’il est impossible de savoir concrètement à quoi ressemblera le secteur à la fin du chantier, on connaît les intentions des autorités: «Nous souhaitons créer un espace public plutôt qu’une route qui longe les voies», exemplifie Maurice Gay, municipal de l’Urbanisme, évoquant le caractère actuel très minéral du secteur. La volonté est de soigner la porte d’entrée symbolique de la ville, tout en créant une plateforme d’échanges efficace en matière de transports publics. En plus des bus et des taxis, la ligne du Nyon-Saint-Cergue est située dans le même périmètre. L’augmentation des places de stationnement pour les vélos est évoquée. Une autre priorité sera de faire de la gare un trait d’union entre le nord de la ville et son centre, aujourd’hui coupés par les voies ferrées peu perméables.

La population aura son mot à dire au terme de l’étude. Elle sera conviée à des ateliers participatifs pour évaluer les solutions proposées.

Pour parvenir à ses fins, la Municipalité entend profiter de la modernisation de la gare qui est prévue elle aussi dès 2027. Les CFF contribueront ainsi largement à changer le visage du lieu en augmentant la capacité de son infrastructure. Outre l’élargissement et l’allongement des quais, le transporteur construira aussi une nouvelle voie. Il réalisera encore un nouveau passage piéton souterrain à la hauteur de l’avenue Viollier, au niveau de son bâtiment commercial qui pourrait être détruit. L’ex-régie n’a pas caché non plus son intention de construire des logements et des surfaces administratives sur ses parcelles des deux côtés des rails. L’ensemble du chantier des CFF doit être terminé 2032, selon les prévisions actuelles.

Des logements au Martinet

Dans un même temps, la Municipalité entend étudier l’avenir du parking du Martinet au nord des voies. Cette zone sera traitée de manière différenciée du secteur de la gare qu’elle jouxte. Grande surface à deux pas des quais, elle était censée accueillir des bureaux et des logements sur un parking souterrain. En renonçant dans un second temps au centre commercial prévu pour le remplacer par des logements, la Ville s’est confrontée à des oppositions qui l’ont obligée à reprendre entièrement le projet. Une équipe interdisciplinaire se penchera sur ce secteur stratégique pour élaborer un nouveau plan d’affectation, qui légalisera les capacités constructives et la destination des futurs bâtiments.