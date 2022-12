Signé Lausanne – O Mylos, concentré de convivialité grecque Dans sa petite échoppe de la rue du Valentin, Yannis sert les classiques de la cuisine hellène. Catherine Cochard

Il y a un mois à peine, Yannis Spyropoulos ouvrait son «Grec», O Mylos, à la rue du Valentin à Lausanne. Patrick Martin

C’est une adresse bleue et blanche qui égaie les premiers mètres de grisaille de la rue du Valentin à Lausanne. Juste après le parking, il vaut mieux ne pas cheminer les yeux dans son téléphone au risque de manquer l’entrée du O Mylos. L’enclave grecque à deux pas de la Riponne offre à goûter une cuisine hellène maison, feuilles de vignes acidulées, tzatziki onctueux ou moussaka fondante.

O Mylos signifie «le moulin» dans la langue d’Euripide, un intitulé plutôt bien trouvé puisque son patron Yannis Spyropoulos est au four et au moulin depuis qu’il a ouvert son échoppe en novembre. À l’intérieur, une dizaine de places permettent de déguster sur place mais l’adresse propose aussi ses plats à l’emporter.

«Auparavant, il y avait ici une boutique de vêtements, explique le Lausannois de 34 ans d’origine grecque. L’espace n’était pas du tout adapté à cuisiner et recevoir des personnes à table.» Durant un an, l’entrepreneur le transforme. Aujourd’hui, en passant la porte, on se retrouve comme téléporté sur la place d’un village du Péloponnèse. Tables et chaise blanches et bleues, sets de table et dessous de verre: la décoration vient en partie de là-bas.

Esprit d’indépendance

Rien ne prédisposait Yannis à ouvrir une telle adresse. «J’ai d’abord travaillé en tant qu’électricien mais j’avais envie d’être mon propre patron.» Indépendant dans l’âme, il a à peine 25 ans lorsqu’il annonce à son père qu’il veut ouvrir un restaurant grec. «Mon idée c’était de faire des gyros, ces sandwichs typiques de chez nous.» «Mais tu n’es pas cuisinier!» rétorque son paternel. «Monte plutôt une entreprise d’électricité puisque c’est ce que tu sais faire.»

Yannis se laisse convaincre mais au bout d’une dizaine d’années, il revient à son idée première. Sans les gyros mais avec une carte modeste de plats typiques. Et comme il n’est toujours pas cuisinier, c’est une tante éloignée qui lui apprend à préparer dans les règles la moussaka, la biftekia (des sortes de steaks hachés) ou encore la gemista (un plat de légumes farcis au riz).

Un coin épicerie permet d’acheter safran, miel, pois chiches, feuilles de vignes, huiles et toute une série de biscuits de la marque hellène Papadopoulos.

