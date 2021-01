Lutte contre le Covid – Objectif: 100’000 Vaudois vaccinés d’ici à fin février L’État de Vaud clarifie sa stratégie de vaccination dans un communiqué publié ce mardi. Pour l’instant, 1000 injections quotidiennes sont prévues. Le rythme de croisière, cinq fois plus élevé, doit être atteint en mars. Romaric Haddou

Chaque personne doit recevoir deux doses à environ quatre semaines d’écart. Keystone

Quand est-ce que la campagne de vaccination va réellement démarrer dans le canton de Vaud? Après un lancement anticipé et médiatisé le 30 décembre, le flou qui entoure les premières injections suscite questions et critiques depuis quelques jours. Symbole de ce flottement, nombre de Vaudois se plaignent que la hotline cantonale, censée être une référence en matière d’informations officielles, est inatteignable ou d’un secours très modeste.

Face à cette situation, l’État a publié mardi un communiqué clarifiant sa stratégie et le plan d’action des prochaines semaines. Dès lundi 11 janvier, ce sont finalement quatre centres de vaccination qui ouvriront au CHUV, à l’Ensemble Hospitalier de la Côte à Morges ainsi qu’aux Établissements Hospitaliers du Nord vaudois à Yverdon et à la clinique La Lignière à Gland. Deux autres centres doivent venir compléter le dispositif à partir du lundi 25 janvier, à l’Hôpital intercantonal de la Broye et à l’Hôpital Riviera-Chablais.

«Dès le mois de mars, les médecins installés et les pharmacies renforceront le dispositif cantonal.» L’État de Vaud

«Ce dispositif permettra de vacciner dans un premier temps les personnes âgées de plus de 75 ans ne vivant pas en institution ainsi que les personnes vulnérables, soit les personnes qui souffrent d’une insuffisance cardiaque ou respiratoire, d’une hypertension artérielle sévère, d’un cancer, d’obésité importante ou d’une faiblesse immunitaire», explique le Canton. Les personnels de santé «en contact étroit avec cette population» bénéficieront aussi du sérum.

L’État annonce également que la campagne s’intensifiera au fil des semaines et à mesure que les doses lui seront transmises par la Confédération. Pour rappel, si le vaccin de Pfizer/BioNTech a déjà été approuvé par Swissmedic, ceux de Moderna et AstraZeneca sont toujours en cours d’homologation.

Objectif: 5000 injections par jour

«Dès lundi, quelque 1000 personnes pourront être vaccinées chaque jour dans les centres du canton. D’ici trois semaines, en fonction des vaccins disponibles, ce chiffre pourra passer à quelque 3000 injections par jour dans les centres, auquel il faut ajouter les vaccinations par les équipes mobiles dans les EMS et institutions du canton», annonce l’État. L’objectif est d’administrer le sérum à 100’000 personnes d’ici à fin février. Les médecins installés et les pharmacies devraient ensuite venir renforcer le dispositif avec pour objectif d’effectuer 5000 injections par jour à compter du mois de mars.