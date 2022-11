Conquête de l’espace – Objectif Lune, ce que promet la saison 2 du feuilleton Avec le décollage d’Artémis, la course à la Lune reprend. La difficulté, dans ces nouveaux épisodes, sera de trouver une bonne réponse à la question: pourquoi recommencer? Jocelyn Rochat

La fusée Artémis, sur son pas de tir. NASA

C’est reparti, direction la Lune, et plus loin. Après l’habituel compte à rebours, la saison 2 d’Objectif Lune a enfin débuté. La fusée Artémis, qui doit ramener les humains sur l’astre des nuits, a enfin pris son envol tôt le matin (7h47, heure de Berne), après plusieurs reports liés à différents problèmes techniques et un ouragan.