Abus dans les couples – «Obliger les auteurs de violences à consulter, ça fonctionne» Le nombre de personnes suivies par le Centre prévention de l’Ale a explosé, mais beaucoup de bénéficiaires ne viennent que lorsqu’ils n’ont pas le choix. Romaric Haddou

Annick Bavaud et Philippe Bigler, du Centre prévention de l’Ale, constatent que la plupart des auteurs de violences sont réfractaires à tout accompagnement. Ils sont donc favorables aux obligations de suivi mises en place par l’État. Chantal Dervey

Le Centre prévention de l’Ale (CPAle), qui prend en charge à Lausanne, Bex et Yverdon les auteurs et auteures de violences conjugales, est toujours plus sollicité. En 2022, la structure vaudoise a traité 720 dossiers contre 283 en 2017. Sur ces 720 personnes, 85% étaient des hommes.