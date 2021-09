CONCOURS | 10 x 2 billets à gagner – Orchestre de Chambre de Lausanne – Les Grands Concerts Le mercredi 13 octobre 2021 à 20h, à la salle Métropole de Lausanne.

La jeune mezzo-soprano franco-suisse Ève-Maud Hubeaux, qui a récemment démontré son tempérament de tragédienne sur les plus grandes scènes européennes (Opéra National de Lyon, Liceu de Barcelone, Opéra de Paris, Festival d’Aix-en-Provence, Staatsoper de Vienne), donnera corps et voix à la plus célèbre des reines d’Égypte dans La Mort de Cléopâtre de Berlioz.

Sous la baguette de Bertrand de Billy, Spontini, Berlioz et Beethoven amplifieront encore les accents héroïques de cette soirée de Grands Concerts.

