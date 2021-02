Lieu de culte à Lausanne – Ode au béton, le temple de Sévelin sera désamianté La Municipalité sollicite un crédit de 650’000 francs pour rénover l’édifice, situé en haut de l’avenue de Provence et construit de 1959 à 1961. Laurent Antonoff

Il marque comme un phare le début du quartier de Montelly. Construit de 1959 à 1961 tout en haut de l’avenue de Provence, le très épuré temple de Sévelin se dresse comme une ode au béton, avec la structure des murs laissée brute de décoffrage, son beffroi traité d’un bloc, sa nef et sa maison de paroisse à la masse dense. D’aspect austère, le temple doit aujourd’hui être rénové et désamianté. Par voie de préavis, la Municipalité demande un crédit de 650’000 francs, qui comprend également le raccordement de l’édifice au réseau de chauffage à distance (CAD).

Isoler les deux toitures

Le temple contient de l’amiante. «D’après l’expertise, aucun local inspecté ne présente une situation d’urgence potentiellement dangereuse», assurent les autorités. Cependant, pour ce qui est du local de cuisine, au rez-de-chaussée, il est recommandé que des mesures d’assainissement de l’amiante soient effectuées avec le début des travaux de raccordement au CAD. Après le nettoyage final, il sera éventuellement procédé à des mesures de la qualité de l’air afin de s’assurer qu’il ne subsiste plus aucun résidu d’amiante.

La Ville va profiter des travaux pour améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment. Il sera notamment procédé à l’étanchéité et à l’isolation des deux toitures plates et à l’amélioration thermique des fenêtres du hall et de la salle paroissiale. Des travaux de maçonnerie, d’électricité, de menuiserie, de carrelage et de peinture seront aussi réalisés.

Depuis sa construction par les architectes Jean-Pierre Cahen et Pierre Margot, le temple est alimenté par le chauffage électrique. La facture annuelle se situe en moyenne entre 20’000 et 30’000 francs. S’il est raccordé au CAD, le coût estimé de l’énergie consommée sera réduit de moitié. Après la cathédrale, Bellevaux, la Croix-d’Ouchy, Saint-Matthieu et La Sallaz, le temple de Sévelin sera le sixième édifice ecclésial à être raccordé au CAD.

L’ensemble du temple est répertorié au recensement architectural en note 2, inscrit à l’inventaire depuis le 11 février 2002, d’importance régionale, exigeant la conservation de sa forme et de sa substance. «Accompagnée d’une arborisation caractéristique de son temps, l’architecture volontairement brute et austère de l’édifice témoigne de la volonté des protestants de réformer leur art dans les années 1950-1960», explique la Municipalité.