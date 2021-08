Arts vivants – Ode aux parlers que l’on entend à Nyon Le far° présente «Jukebox», ou quand une comédienne reproduit des tirades parfois mémorables enregistrées par des gens du cru. Chloé Din

Julia Perazzini, à Fribourg récemment avec «Jukebox». Garance Crouillère

C’est un spectacle qui fonctionne comme un jukebox. C’est d’ailleurs son nom et il est au programme du far°, le festival des arts vivants (à Nyon du 11 au 21 août). Dans son répertoire, point de musique, mais des perles du parler bien de chez nous délivrées par une comédienne en grande forme, Julia Perazzini.

Sur la base d’une liste distribuée au début de la représentation, on pourra lui demander d’interpréter une trentaine de petits monologues, avec toutes les nuances d’accent, d’intonation et de timbre qui en rendent certains mémorables. Tous sont des tirades qui ont été prononcées en Suisse, en public, sur répondeur, sur YouTube, à la télévision, et collectées sous forme d’enregistrements par un petit groupe de Nyonnais.