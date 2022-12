Ski alpin – Odermatt à la peine à Alta Badia, loin derrière Kranjec Neuvième, le Nidwaldien a raté sa première manche, lors du géant disputé sur la mythique piste italienne. Le Slovène l’a relégué à près d’une seconde et demie. Meillard et Murisier sont dans le coup. Robin Carrel

Marco Odermatt en difficulté. AFP

Comme d'habitude, comme presque toujours en géant, le Suisse a vu un petit 1 s'afficher à côté de son nom, quand il a passé la ligne d'arrivée. Mais Odermatt a tout de suite fait la moue et lâché un petit juron en suisse-allemand, dans l'aire d'arrivée d'une des plus belles pistes de la saison. Car il savait bien que son temps n'allait pas tenir face aux autres cadors du géant. La star - classée 22 fois sur 24 dans le top 5 en géant ces trois dernières années! - a tout de suite compris qu'il n'avait pas découpé la «Gran Risa» comme il le fait d'habitude et son chrono a été effacé par la concurrence.

Zan Kranjec, avec le dossard 4, lui a mis 1''42 dans la vue. Les Norvégiens Henrik Kristoffersen et Lucas Braathen ont aussi terminé loin devant lui. Odermatt s'est finalement classé 9e de la première manche et, chose rare: deux autres Suisses, deux Romands, ont fait mieux que lui. Loïc Meillard est 6e et Justin Murisier provisoirement 8e, à respectivement 1''29 et 1''31 du leader slovène. Seuls douze coureurs ont concédé moins de deux secondes à Kranjec sur le premier tracé, dont le Grison Gino Caviezel (13e à 1''84).

Odermatt devra réussir une performance de choix, lors de la deuxième manche qui débute à 13 heures 30, s’il veut retrouver un podium qu’il n’a plus quitté en géant depuis sa 11e place à Lenzerheide en mars 2021. Il aura fort à faire pour remonter sur Kranjec, solide dans l’exercice, et qui a fini 2e (Sölden) et 3e (Val-d’Isère) lors des deux dernières courses disputées dans la discipline. La dernière victoire du Slovène (deux succès en tout) remonte à Adelboden en 2020. L’autre géant «mythique» du cirque blanc…

Un autre Suisse a tremblé jusqu’au bout pour sa participation à la 2e manche. Livio Simonet, dossard 48, a, en effet, fini pile 30e, à un peu mois de quatre secondes du meilleur temps de la matinée et est en ballottage favorable. Il ouvrira le portillon en début d’après-midi. Thomas Tumler (31e), Fadri Janutin (32e), Daniele Sette (38e) et Semyel Bissig (50e) ont peur leur part été éliminés sans ménagement.

Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

