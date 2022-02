Ski alpin – Odermatt en tête après la première manche du géant Dans des conditions difficiles aux Jeux de Pékin, le Nidwaldien a pris le commandement. Mais sa marge sur ses principaux rivaux est minime. Deuxième manche à 6h45. Emmanuel Favre Pékin

Marco Odermatt a forcé la décision dans la deuxième portion du tracé. AFP

Marco Odermatt (24 ans) est en tête du géant après la première manche qui s’est disputée dans des conditions météorologiques difficiles dimanche matin à Yanqing. Alors que la neige et le brouillard ont altéré la visibilité des concurrents et qu’il a commis une faute dans la portion supérieure du tracé, le Nidwaldien s’est forgé une marge minime sur ses principaux adversaires. «Avec cette météo, c’était vraiment brutal, a-t-il commenté. C’était un gros challenge, il a fallu se battre de la première à la dernière porte.»

Marco Odermatt dans le brouillard de Yanqing. AFP

Il dispose d’un coussin de 4 centièmes sur l’Autrichien Stefan Brennsteiner (2e), de 8 centièmes sur le Français Mathieu Faivre (2e) et de 12 centièmes sur le Norvégien Henrik Kristoffersen (4e). Et ce grâce à une deuxième partie de parcours qui a confiné à la perfection, mais qui ne lui permettra pas une attitude de gestionnaire dans la deuxième manche programmée à 6h45.

Le top 5 après la première manche du géant olympique.

Les trois autres Suisses qui se sont présentés dans le portillon n’ont pas claqué une performance à la hauteur de leurs intentions.

10e, le Grison Gino Caviezel (29 ans) a lâché 97 centièmes au leader.

Murisier et Meillard éliminés

Ambitieux, les Valaisans Justin Murisier (30 ans) et Loïc Meillard (25 ans) ont déchanté après le passage du deuxième temps intermédiaire lorsqu’ils ont été éliminés. «Cela fait partie du jeu», a regretté le Bagnard, qui a admis ne pas avoir trouvé le bon réglage de son matériel. «J’ai essayé d’attaquer, je ne voyais pas grand-chose et je suis parti à la faute», a résumé Meillard.

Quant au Français Alexis Pinturault, qui avait subi une blessure à une épaule durant le slalom du combiné, il a passé 1’06’’ de plus qu’Odermatt sur la piste et ne pointe qu’au 11e rang. «J’ai du mal à prendre tous les risques sur le plat, je sens un peu mon épaule. Et avec cette lumière, où on ne voit vraiment rien, j’ai du mal à me sentir suffisamment à l’aise pour oser prendre des lignes tendues», a expliqué le Savoyard.

Vendredi 11 février . La délivrance pour la skieuse tessinoise Lara Gut-Behrami, championne olympique du super-G. AFP Vendredi 11 février . Le podium du super-G féminin avec, de gauche à droite, l'Autrichienne Mirjam Puchner (2e), la Tessinoise Lara Gut-Behrami (1re) et l'Obwaldienne Michelle Gisin (3e). AFP 1 / 22

