Ski alpin – Marco Odermatt en patron à Val-d’Isère Le skieur nidwaldien a remporté le géant de Val-d’Isère, décrochant sa troisième victoire de la saison. Il a précédé le Français Alexis Pinturault de plus d’une demi-seconde. Rebecca Garcia

Marco Odermatt peut laisser éclater sa joie: il a été impérial sur la Face de Bellevarde. AFP

Marco Odermatt est décidément en toute grande forme. Déjà vainqueur du géant d’ouverture à Sölden (Autriche), le Nidwaldien a remporté le géant de Val-d’Isère ce samedi. Meilleur temps sur le premier tracé, Odermatt a tenu bon. Il a finalement précédé le Français Alexis Pinturault de 59 centièmes de secondes et l’Autrichien Manuel Feller de 1’’24.

Odermatt remporte donc son deuxième géant de la saison, et sa troisième course au total si on y ajoute le super-G de Beaver Creek. Il conforte ainsi sa première place au classement général de la Coupe du monde.

Le quintuple champion du monde juniors est apparu sans adversaire sur la Face de Bellevarde. Il avait déjà montré sa bonne forme dans la matinée. Sa première manche était largement supérieure à ses adversaires avec 32 centièmes d’avance sur le deuxième, qui était déjà son rival Alexis Pinturault. Plus rapide, davantage sur la limite de ce que permet cette difficile Face de Bellevarde, Marco Odermatt savait qu’il devait attaquer sans se poser trop de questions. Il a parfaitement appliqué le plan à deux reprises, laissant une impression de force tranquille.

Discrets en première manche, les autres Suisses ont su réagir dans la deuxième. Loïc Meillard a ainsi gagné neuf rangs pour terminer 7e (+1’’93). Justin Murisier, lui, a gagné onze rangs pour se classer au 9e rang final (+2’’14). Mais la plus forte progression a été l’œuvre de Tomas Tumler: 29e sur le premier tracé, il a tout simplement signé le meilleur chrono de la deuxième manche pour terminer 14e (+2’34’’). On trouve plus loin Gino Caviezel (17e à 2’’62) et Daniele Sette (23e à 3’’66).

L’entrée en lice des slalomeurs

Dimanche, les slalomeurs entreront en piste. Loïc Meillard est le seul à disputer les deux épreuves de ce week-end. Il sera cette fois accompagné de Ramon Zenhäusern, Daniel Yule, Luca Aerni, Tanguy Nef, Sandro Simonet, Marc Rochat, Reto Schmidiger et Noel von Grünigen. La première manche est programmée à 9h30.

Rebecca Garcia est journaliste à la rubrique sportive. Titulaire d'un master en journalisme de l'Université de Neuchâtel, elle s'intéresse particulièrement à l'économie du sport. Plus d'infos

