Épreuves d’Adelboden – Odermatt réconcilie la Suisse avec sa «Chuenisbärgli» Le Nidwaldien a amené ce podium qui échappait aux Helvètes depuis 2008 en géant sur leur piste. Même sans public, l’épreuve d’Adelboden reste un mythe qui sacre les plus grands. Sylvain Bolt Adelboden

Marco Odermatt a été privé des émotions offertes par la foule lors de son podium à Adelboden. Seuls quelques chanceux des chalets voisins ont pu vivre le retour d’un Suisse sur le podium. keystone-sda.ch

Avec ou sans public, la «Chuenisbärgli» d’Adelboden ne sacre que les géants des géants. C’est le Français Alexis Pinturault qui a cette fois écrasé la concurrence lors de l’acte un vendredi, reléguant le Croate Filip Zubcic à 1’’04 et le Suisse Marco Odermatt à 1’’11. Le skieur de Courchevel, qui file vers son premier Globe de cristal du général, n’a jamais vraiment tremblé sur les nombreux mouvements de terrain de la piste mythique, qui a pourtant secoué plusieurs skieurs en deuxième manche. Depuis treize ans et le doublé suisse (Berthod devant Albrecht), la foule en délire agite drapeaux suisses et cloches typiques de la région de l’Oberland bernois comme un rituel pour retrouver ces émotions.