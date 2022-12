Ski alpin – Odermatt s’offre un nouveau podium en descente à Val Gardena Vincent Kriechmayr s’est offert la première place de la descente de Coupe du monde devant Marco Odermatt jeudi à Val Gardena (ITA). Matthias Mayer a quant à lui terminé à la troisième place. Rebecca Garcia

Marco Odermatt a été un peu trop bousculé pour remporter la course. Il s’est toutefois offert une très belle deuxième place. AFP

Encore une fois, Marco Odermatt se voit privé de sa victoire tant attendue en descente. Le Nidwaldien s’est offert la première place provisoire de la descente de Val Gardena, sa première, pendant environ une minute 30 seulement. Après lui, Vincent Kriechmayr est parti et s’est adjugé la course avec onze centièmes d’avance. Son coéquipier autrichien, Matthias Mayer (+0’’13), a complété le podium.

Le Nidwaldien a été passablement bousculé à Val Gardena, peinant à trouver sa vitesse en début de course. Un retard qu’il a payé très cher, puisqu’il ne lui manquait pas grand-chose pour rester en tête de course après le passage de Kriechmayr. L’Autrichien a quant à lui été impérial du début à la fin du parcours, et a pris tous les risques pour grapiller ces centièmes si chers au cirque blanc.

Marco Odermatt est donc encore monté sur la boîte, moins d’une semaine après sa large victoire en géant, samedi, à Val-d’Isère (FRA). Incroyablement en forme depuis le début de saison, ce résultat en descente lui confère son septième podium en autant de courses disputées depuis la reprise, à Sölden au mois d’octobre.

La bonne nouvelle pour le skieur nidwaldien est que son grand rival Aleksander Aamodt Kilde a dû se contenter d’une cinquième place. De quoi lui permettre de respirer un peu au classement général.

Feuz et Rogentin dans le top 10

Beat Feuz (+0’’49) s’est quant à lui classé dans le top 10. Le Bernois doit encore s’offrir son premier podium cette saison, exploit qu’il peine à réaliser en raison de ses problèmes au genou. Stefan Rogentin (+0’’50) a lui aussi atteint le top 10, au terme d’une très belle course.

Niels Hintermann (+0’’63) a terminé un peu plus loin dans le classement, dans le top 15. Comme Feuz, il a perdu énormément de temps dans le haut du parcours. Gilles Roulin (23e à 1’’33), n’a pas commis d’erreur majeure.

La tournée italienne n’est pas terminée, puisqu’un super-G est prévu vendredi et une autre descente samedi. Uen belle occasion de prendre une revanche?

