CONCOURS | 15 x 2 billets à gagner – Odyssey 24 heures vous offre 15 x 2 billets pour Odyssey le jeudi 9 mars 2023 à 20h.

Odyssey Frédérique Calloch

Après Ce que le jour doit à la nuit, Hervé Koubi signe ici un ballet blanc, archétype du ballet classique. Il explore les richesses de la culture méditerranéenne et invite sur la scène l’incomparable chanteuse Natacha Atlas.

Odyssey réunit sur scène deux musiciens, une chanteuse et 14 danseurs et danseuses aux racines méditerranéennes riches et variées. Ils et elles incarnent tour à tour la figure d’Ulysse, dans une traversée poétique et onirique. Cette grande vague chorégraphique, puissante et sensuelle, révèle les liens culturels, les migrations et les tumultes d’une mer qui relie et charrie les vies. Odyssey, portée par la voix envoûtante de Natacha Atlas et la musique en direct de Samy Bishai, est une des oeuvres les plus ambitieuses du chorégraphe. La célèbre chanteuse anglo-égyptienne associe son univers poétique du déracinement à celui du chorégraphe pour incarner la femme, toutes les femmes, et donner corps au véritable enjeu du retour d’Ulysse: l’amour. L’énergie du hip-hop dialogue avec l’écriture de la danse contemporaine pour former un récit d’une puissante modernité.

Informations complémentaires: www.lereflet.ch

Participez gratuitement, jusqu’au jeudi 9 février 2023 à midi, en remplissant le formulaire: