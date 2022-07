Saison culturelle 2022-2023 – Oesch’s die Dritten à Vuarrens en septembre L’Association pour l’animation de Vuarrens s’offre le groupe familial bernois en tête d’affiche d’une saison de sept dates, toujours principalement axée sur l’humour. Sylvain Muller

La chanteuse Melanie Oesch, du groupe folklorique Oesch’s die Dritten, se produira à Vuarrens le 2 septembre prochain. KEYSTONE – Jean-Christophe Bott

Une fois n’est pas coutume, la tête d’affiche de la saison 2022-2023 de l’Association pour l’animation de Vuarrens (AAV) n’est pas un ou une humoriste. Il s’agit en effet de Oesch’s die Dritten, groupe familial bernois de pop, schlager et musique folklorique qui remplira à coup sûr la grande salle de ce village du Gros-de-Vaud le 2 septembre prochain.

Le reste du programme se compose de six autres dates, dont quatre consacrées à l’humour. Par ordre chronologique, on trouvera d’abord dans cette catégorie une jeune humoriste récompensée par le Prix SSA du nouveau talent humour 2021: Capucine Lhemanne dans «Je ne suis pas toute seule» (7 octobre). Suivra Simon Romang pour ce qui sera peut-être la toute dernière représentation de «Charrette!» (11 novembre).

En plein Mondial

Alors que le Coupe du monde du foot en sera au stade des quarts de finale au Qatar, Charles Nouveau présentera «Hors-jeu» (9 décembre). «Si vous aimez le foot, vous allez aimer le spectacle. Si vous n’aimez pas le foot, vous allez l’adorer!» assure la présentation en ligne sur le site internet de l’association. Enfin, le duo français Giroud & Stotz – Cécile et Yann de leurs prénoms – promet un humour déjanté inspiré des Monty Python ou de Jerry Lewis dans «Classe!» (3 février 2023).

Restent donc deux dates au programme. La première sera confiée au trio de mimes bondissants Starbugs, qui présentera son grand succès «Jump» (20 janvier 2023), et la dernière à une discipline ancienne mais revenue sur le devant de la scène notamment grâce à des émissions télévisées: le mentalisme. Après Byron Leon l’an passé, c’est Gabriel Tornay qui viendra jouer avec les esprits des spectateurs et spectatrices les plus réceptifs et réceptives dans un spectacle intitulé «Le mentaliste retrouve le temps perdu».

