«Werther» à l’Opéra de Lausanne – Offenser le ciel? Non, mais toutes les femmes L’œuvre de Massenet passée au scalpel glacé de Vincent Boussard change notre regard sur celle-ci, avec des chanteurs formidables. Matthieu Chenal

Le quatuor du drame, avec de gauche à droite, Albert (Mikhail Timoshenko), Werther (Jean-François Borras), Sophie (Marie Lys) et Charlotte (Héloïse Mas). JEAN-GUY PYTHON

«Werther» revient à l’Opéra de Lausanne dans une production qui marquera peut-être davantage les esprits que les cœurs. Non que les émois y soient émoussés, ni que les protagonistes aient renoncé à vibrer. Et fort heureusement, la musique en est sublimée; Laurent Campellone à la tête de l’OCL y est pour beaucoup. Mais parce que la vision froidement analytique de la mise en scène transforme l’opéra de Jules Massenet en vivisection des âmes, en laboratoire des conventions d’une société odieuse. La question n’est plus de savoir si le suicide de Werther offense le ciel, mais plutôt Charlotte, et toutes les femmes avec elle.

Lire aussi Abo Une cantatrice-réalisatrice Héloïse Mas fusionne rétrofuturisme et opéra Vincent Boussard n’a pas peur de bousculer le corset de la tradition lyrique, pour en révéler les non-dits, les tabous. Sa mise en scène de «Werther» casse à la fois la forme et le fond dans une succession de tableaux haletants qui diffractent l’intrigue en multitude de flashes. En 2017, dans «Hamlet», il avait présenté la mort d’Ophélie dans sa baignoire, comme un suicide à peine voilé.

Là, il fait de Charlotte – mais aussi de sa sœur Sophie – les grandes victimes de ce drame, jusqu’à la folie: l’adieu final à Werther étant présenté comme le délire d’une femme brisée par son amour impossible et par l’omniprésence obsédante de son mari Albert. L’austérité des décors de Vincent Lemaire, subtilement rehaussés des costumes de Christian Lacroix, sert la démonstration plutôt que l’identification.

Moment final: l’agonie de Werther (Jean-François Borras), transmuée par Vincent Boussard en résurrection littéraire. JEAN-GUY PYTHON

Ce parti pris sauve peut-être l’art de Jules Massenet de ses aspects les plus surannés. Par contre, on s’y délecte toujours de ses inflexions mélodiques inattendues, ses instantanés évanouis à peine proférés, ou au contraire ses scènes qui s’étirent et s’élèvent alors qu’on croyait que tout avait déjà été dit.

Le mot y est aussi capital que la note. Et à ce titre, tous les chanteurs font preuve d’une diction admirable, sans enlever une once de pure vocalité, d’où le triomphe mérité de Jean-François Borras en Werther poète et Héloïse Mas en Charlotte hallucinée, sans oublier l’intrépide Marie Lys en Sophie.

Matthieu Chenal est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1996. Il chronique en particulier l'actualité foisonnante de la musique classique dans le canton de Vaud et en Suisse romande. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.