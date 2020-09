Travail au noir – Offensive lancée pour régulariser le personnel de maison Un millier d’écriteaux ont été accrochés aux portes d’entreprises, administrations ou associations romandes pour inciter à déclarer ses employés domestiques. Julien Culet

La pandémie a fait apparaître au grand jour l’importante précarité des employés de maison non déclarés. KEYSTONE

«Maison propre, personnel en ordre?» Il s’agit du slogan affiché sur 1000 accroche-portes placés ce mercredi matin dans toute la Suisse romande. La campagne lancée par la Coordination suisse des Chèques-emploi vise à sensibiliser les employeurs à la régularisation du personnel de maison non déclaré. L’organisation, qui regroupe des structures basées à Genève, Lausanne, Neuchâtel, Fribourg, Delémont et Martigny, a installé ces écriteaux verts et rouges sur la poignée d’entreprises, d’administrations communales, de médias et d’associations. Un QR code est inscrit pour rediriger vers une vidéo expliquant les raisons et les démarches de régularisation.