Hockey sur glace – Officiel: le Lausanne HC tient son huitième étranger Les Lions ont annoncé, jeudi matin, l’engagement de l’attaquant slovaque Richard Panik. Le joueur de 31 ans a été prêté par les New York Islanders (NHL) au club vaudois jusqu’au terme de la saison. Chris Geiger

Richard Panik a joué quatre matches de NHL avec les New York Islanders la saison dernière. Getty Images via AFP

Le Lausanne Hockey Club tient son huitième étranger. Le club vaudois a obtenu la signature jusqu’à la fin de l’exercice actuel de Richard Panik sous la forme d’un prêt des New York Islanders. À la Vaudoise aréna, l’attaquant slovaque percevra toujours ses émoluments à hauteur de 2,4 millions de dollars de la part de la franchise américaine.

En 2021/2022, l’ailier de 31 ans a ajouté quatre matches et un assist – avec les New York Islanders – à ses lignes de statistiques en NHL, lesquelles comptent désormais 541 rencontres et 200 points (89 buts, 111 passes) sous les couleurs du Tampa Bay Lightning, des Toronto Maple Leafs, des Chicago Blackhawks, des Arizona Coyotes, des Washington Capitals et des Detroit Red Wings.

La saison dernière, il a principalement évolué en AHL avec les Bridgeport Islanders et les Chicago Wolves, se montrant à son avantage avec ces derniers lors des play-off (16 parties disputées, 11 unités récoltées). «Depuis, il patinait en Slovaquie pour garder la forme», a confié John Fust, mercredi matin, à la sortie de l’entraînement auquel à pris part Richard Panik pour la première fois. «Je suis très heureux d’être en Suisse, a dit le joueur sur le site du Lausanne HC celui qui portera le numéro 77. C’était mon choix No 1. J’ai hâte de jouer pour le LHC dans cette ligue très compétitive!»

L’international slovaque, qui ne devrait pas être qualifié pour les deux matches des Lions prévus vendredi contre Ajoie et samedi à Fribourg, débarque à la Vaudoise aréna avec des caractéristiques bien précises.

«On a pu constater qu’il possède un bon gabarit, s’est réjouit l’entraîneur canadien. C’est un joueur d’expérience, qui a joué au plus haut niveau. Il s’agit d’un joueur puissant, qui va devant le but, qui prend de la place dans le slot, et qui travaille bien défensivement aussi. Comme pour tous les joueurs qui arrivent en Suisse, il faudra voir si son impact sera à la hauteur des attentes. On espère que son intégration sera rapide.»

Raffl absent sur le «long terme»

Car l’ailier de 1m88 pour 92 kg doit compenser l’absence prolongée de l’Autrichien Michael Raffl, aperçu cette semaine en béquilles dans les couloirs de la patinoire de Malley. «On dirait désormais que sa blessure soit du long terme, a regretté John Fust. C’est pourquoi on cherchait un joueur puissant, physique, capable d’aller au but pour le remplacer.»

En mettant sous contrat Richard Panik, en plus du défenseur et collègue en sélection Martin Gernat ainsi que des attaquants Daniel Audette, Cory Emmerton, Robin Kovacs, Michael Raffl, Miikka Salomäki et Jiri Sekac, le LHC a d’ores et déjà activé sa huitième licence étrangère sur les dix à disposition jusqu’au terme de l’exercice. Un problème?

«Non, ça me permet au contraire d’avoir dès à présent de la profondeur, du choix et d’instaurer une certaine concurrence entre les étrangers, a expliqué le technicien montréalais. On n’est pas satisfaits du rendement actuel de l’équipe, pas uniquement de celui des importés. Où on peut s’améliorer, on va s’améliorer. En ce moment, c’est potentiellement dans le secteur offensif des étrangers. Mais il ne devrait pas être dans le line-up ce week-end, ce qui veut dire que les autres mercenaires ont encore leur chance de prendre leurs responsabilités.»

La sortie de crise du club lausannois, actuel 11e de National League, en dépend fortement.

