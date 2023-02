Le coup de fourchette – Oh! Liban ouvre le soir, avec une nouvelle carte Nadine et sa famille ont décidé d’élargir les horaires d’ouverture de leur enseigne à Lausanne, en fin de semaine. Ils en ont profité pour enrichir la carte. La rédaction

Nadine, cuisinière en chef du restaurant Oh! Liban dans le quartier de la gare à Lausanne. 24Heures/Marie-Lou Dumauthioz

Le quartier de la gare à Lausanne héberge plusieurs restaurants orientaux. Dans le lot, le Oh! Liban tire agréablement son épingle du jeu. Les habitués qui apprécient la touche épicée de Nadine – aux fourneaux avec sa mère et sa sœur depuis treize ans – peuvent désormais prolonger leur plaisir en soirée. La famille Hamze a décidé de ne plus se limiter à la plage du déjeuner et ouvre désormais de 18 h 30 à 22 h de jeudi à samedi.