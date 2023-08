Oiseau très rare – Les plans d’eau vaudois plaisent au cormoran pygmée Observé pour la première fois en Suisse en 2001, l’oiseau piscivore est très en vue depuis trois semaines. Notamment dans le Chablais et le Nord vaudois. Frédéric Ravussin

Le cormoran pygmée (à droite) est environ deux fois plus petit que le grand cormoran (à droite) qui se sont installés sur nos lacs il y a quelques décennies. JEAN-CLAUDE MURISET – DR

Et si c’était la prochaine espèce d’oiseaux à devenir nicheuse en Suisse? Pour ainsi dire invisible jusqu’à la fin du XXe siècle, le cormoran pygmée est devenu «visiteur irrégulier», à compter de 2001. Notamment dans le canton de Vaud. Depuis le début du mois toutefois, cet oiseau aquatique au plumage brun sombre régale les ornithologues dans le Chablais comme dans le Nord vaudois, où ils sont nombreux à se déplacer pour l’observer et le photographier.

«Même si cela fait plusieurs années qu’on le voit, c’est la première fois qu’ils sont aussi nombreux», confirme Christophe Sahli, collaborateur scientifique à l’Association de la Grande Cariçaie. «Jusqu’à l’année dernière, j’en parlais comme d’un oiseau assez mythique. Mais cet été, c’est différent sans que l’on sache encore pourquoi. Certains vont même jusqu’à évoquer une invasion», sourit Jean-Claude Muriset.

«Cette année, certains vont jusqu’à évoquer une invasion de cormorans pygmées.» Jean-Claude Muriset, ornithologue yverdonnois

Fin connaisseur de l’avifaune, l’Yverdonnois est le premier à avoir signalé la présence d’un grand groupe de cormorans pygmées cet été. C’était le 9 août au petit matin au bord du lac de Neuchâtel. «Ils étaient onze, à l’embouchure du Mujon. C’était une surprise incroyable! Une demi-heure plus tard, ils s’envolaient en direction de l’ouest.»

Nicheur en Italie du Nord

Depuis, les observations se sont donc multipliées. Notamment aux étangs du Creux de Terre à Chavornay et dans les environs des Grangettes à Noville. Ils pourraient rester là plusieurs semaines avant de repartir passer l’hiver plus au sud. «Son aire de répartition s’est étendue du delta du Danube jusqu’au nord de l’Italie, grâce à une meilleure protection de son environnement et sans doute aussi aux hivers moins rigoureux», précise Christophe Sahli.

1 / 2 Le premier grand groupe de cormorans pygmées (ils étaient onze le 9 août) a été observé à l’embouchure du Mujon, à Yverdon-les-Bains. JEAN-CLAUDE MURISET – DR

Deux fois plus petit que le grand cormoran (85 centimètres d’envergure contre 160 cm), le cormoran pygmée est lui aussi exclusivement piscivore. Ses proies, qu’il pêche en nageant sous l’eau, sont essentiellement des cyprinidés (carpe, vairon, goujon) dont la taille avoisine les 15 centimètres.

