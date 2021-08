Intempéries en Suisse – Oiseaux et insectes ont souffert dans la Grande Cariçaie inondée L’impact de la crue de l’été sur le fragile écosystème du plus grand marais du pays est encore difficile à mesurer. Certaines espèces ont été touchées, ou le seront l’an prochain. Erwan Le Bec

Les eaux n’ont pas épargné la réserve naturelle de la Grande Cariçaie. Plusieurs espèces ont été touchées. Pour d’autres, l’heure est aux analyses. Photo Silvana Manzocchi

Il y a encore quelques étangs çà et là dans les roseaux, et par endroits des déchets charriés par les eaux. Pour le reste, la décrue annonce maintenant l’heure des analyses pour les biologistes au chevet de la Grande Cariçaie, réserve naturelle unique en Suisse.

À son pic, le lac de Neuchâtel a en effet atteint 1,20 mètre en dessus de son niveau habituel, dépassant par endroits les roseaux et les refuges du biotope. Du jamais vu depuis 1955, a relevé l’association en charge du site. «Il y avait bien eu la crue de 2015, mais elle était moins haute et plus rapide», note Christophe Sahli, collaborateur scientifique.