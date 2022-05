Forum économique mondial – Olaf Scholz et le secrétaire général de l’OTAN seront au WEF Plus de 50 chefs d’État et de gouvernement sont attendus à la réunion annuelle du Forum de Davos qui aura lieu la semaine prochaine.

Au total, 2500 dirigeants politiques, du secteur privé et de la société civile sont attendus au WEF. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Le chancelier allemand Olaf Scholz et le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg seront à Davos (GR) pour la réunion annuelle du WEF la semaine prochaine. Cette édition sera «la plus opportune et conséquente» jamais organisée, selon son fondateur Klaus Schwab.

Plus de 50 chefs d’État et de gouvernement sont attendus pour la première rencontre en présentiel du Forum économique mondial (WEF) en plus de deux ans en raison de la pandémie. Au total, 2500 dirigeants politiques, du secteur privé et de la société civile sont attendus.

«Nous ferons tout ce que nous pouvons pour soutenir l’Ukraine» dans son rétablissement, affirme encore le fondateur du WEF. Il y a quelques jours, l’organisation avait déjà dévoilé que ce pays serait au centre de la réunion annuelle.

Klaus Schwab ce mercredi à Cologny, près de Genève. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Après ses nombreux discours devant des parlements ou des manifestations internationales de taille, le président Volodymyr Zelensky sera le premier dirigeant étranger à s’exprimer devant les participants lundi, depuis Kiev. Le maire de la capitale ukrainienne Vitaly Klitschko est lui attendu physiquement, tout comme le chef de la diplomatie Dmitro Kuleba.

Plusieurs conseillers fédéraux

En l’absence de participants russes, indésirables, une forte délégation ukrainienne, du gouvernement au secteur privé en passant par la société civile, est prévue. Y compris des parlementaires.

Parmi les autres thématiques importantes, le WEF veut faire de sa réunion annuelle «un sommet sur le climat». De nombreux ministres en charge de cette question seront présents.

Parmi les dirigeants politiques attendus figurent notamment la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez, le premier ministre polonais Mateusz Morawiecki ou encore le ministre allemand de l’économie Robert Habeck. De même que plusieurs chefs d’États africains et sud-américains.

De leur côté, les conseillers fédéraux feront le déplacement de Davos en nombre, comme toujours. Le président de la Confédération Ignazio Cassis prononcera lundi le discours d’ouverture, avant de s’exprimer lors de plusieurs discussions organisées à la Maison suisse. Après plusieurs éditions en ligne, le WEF a été décalé de plusieurs mois en raison de la pandémie.

