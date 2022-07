Ladies Open Lausanne – Olga Danilovic valide son billet pour la finale La Serbe de 21 ans visera dimanche un deuxième titre sur le circuit WTA. Ce sera face à la Française Caroline Garcia ou la Croate Petra Martic. Simon Meier

Olga Danilovic, submergée par l’émotion après sa victoire. Elle visera dimanche un deuxième titre sur le circuit WTA. keystone-sda.ch

Olga Danilovic s’est aisément qualifiée pour la finale du Ladies Open de Lausanne, samedi à la mi-journée. La Serbe de 21 ans, 124e joueuse mondiale, n’a fait qu’une bouchée de la Russe Anastasia Potapova (WTA 75), battue en deux sets secs (6-3 6-2) et à peine plus d’une heure.

Danilovic, qui avait été coachée durant son adolescence par l’ex-no2 mondial Alex Corretja, a pris le service de son adversaire dès le premier jeu du match. Plus régulière et mieux inspirée, la fille de l’ancien basketteur Predrag Danilovic, pas émoussée par son long combat de la veille contre la Grisonne Simona Waltert, n’a jamais été mise en danger. Après avoir conclu la première manche sur un nouveau break, Danilovic s’est vite détachée dans la seconde manche, face à une adversaire qui avait plus tendance à s’agacer de ses nombreuses fautes qu’à croire en ses éventuelles chances.

Dimanche en finale du tournoi lausannois, Olga Danilovic, issue des qualifications, affrontera la gagnante de l’opposition entre la Française Caroline Garcia (WTA 35) et la Croate Petra Martic (WTA 145). «Je suis très heureuse et fière de moi, je ne sais pas trop quoi dire», a déclaré la Serbe sur le court, très émue au micro de Timea Bacsinszky. Elle visera dimanche un deuxième titre sur le circuit professionnel, après celui qu’elle avait remporté voici quatre ans à Moscou, à la surprise générale, après avoir battu une certaine Anastasia Potapova en finale.



