Série d’été: les procès de stars (4/7) – Olivia de Havilland a fait plier les magnats d’Hollywood Le printemps people a haleté au gré de la bagarre entre Johnny Depp et Amber Heard. Bonne occasion d’évoquer tous les week-ends de l’été des affaires judiciaires marquantes. Pascale Zimmermann Corpataux

Olivia de Havilland (à g.) et Vivien Leigh descendent ensemble de l’avion qui les a conduites à Atlanta pour assister à la première de «Autant en emporte le vent», en décembre 1939. ACME/AFP

«Vous préférez épouser cette sainte nitouche qui n’ouvre jamais le bec autrement que pour dire oui et non, et qui vous affligera d’une bande de marmots bâtis comme elle!» Le moins que l’on puisse dire, c’est que Scarlett O’Hara, au début d’«Autant en emporte le vent», sous-estime l’adversaire. La pétulante héroïne d’un des plus grands films de l’histoire du cinéma voit en sa rivale, la douce Melanie Hamilton, une petite souris grise dont elle ne fera qu’une bouchée.