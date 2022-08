Les fans de «Grease» sont orphelins – Olivia Newton-John se trémousse dans l’au-delà pour l’éternité Icône malgré elle des folles années 70, l’artiste s’est éteinte lundi d’un cancer à 73 ans. Cécile Lecoultre

Olivia Newton-John et John Travolta, dans «Grease», 1978. (AP Photo/Paramount) AP

Derrière ses yeux clairs de surfeuse blonde australienne, Olivia Newton-John n’aura cessé d’accumuler les malentendus. Depuis 1992, l’Australo-Britannique avait porté en cause nationale la bagarre contre le cancer du sein qui l’a vaincue lundi. Mais déjà, le phénomène «Grease» repousse pour l’éternité ce genre de réalité. En 1978, l’histoire s’arrête pour la bimbo d’alors, en lui enfilant un pantalon noir bientôt mythique.

Cousu directement sur son délicat popotin, le cuir moule les fantasmes de la postadolescence, ses chairs transpirant le sexe, l’exultation des déhanchements, les émois des vierges pures et de leurs «bad boys» charmants. L’imagerie simpliste séduit, aussi chiquée que les 100’000 chewing-gums avalés sur le plateau.

C’est l’autre magnifique mensonge qui lui va coller aux ballerines. En fait, la lolycéenne de 17 ans de la bluette disco qui flambe à l’écran accuse déjà 29 ans. Petite-fille d’un Prix Nobel de physique quantique, cette demoiselle vieillissante arrive à Hollywood en miss de la country à veste à franges, auréolée d’une quatrième place au concours de l’Eurovision, c’est l’année d’Abba.

Conservatrice en matière de convictions politiques, souple sur ses choix musicaux, la brindille mue en princesse du disco par la grâce de tubes instantanés. «Grease» est méprisé par la critique pour sa thématique régressive crétine, son bellâtre de star, John Travolta, qui peinera à s’en remettre, et autres mauvais goûts affichés. Mais enregistre plus de 6 millions d’entrées en France, renvoyant «Les demoiselles de Rochefort» à leurs classieuses robes trapèze.

Malgré leur alchimie à l’écran, Olivia et John n’ont, disent-ils, jamais eu qu’un «béguin», pas de liaison. AFP

«Grease», c’est moderne, toc, synthétique. Et «The One That I Want», c’est Olivia Newton-John. Le monde la veut jusqu’à Elizabeth d’Angleterre qui la décore de l’Ordre de l’Empire britannique à Buckingham Palace. Comme les Beatles. Ou Gene Kelly. Là encore, Olivia Newton-John choque les images, détournant la légende de «Singin’ in the Rain» dans la fantasy musicale «Xanadu», un sommet du kitsch, avec la BO d’Electric Light Orchestra, sa choré gym-tonic à la Véronique & Davina.

La fiancée de l’Amérique cartonnera ensuite en solo, devient un cliché de la Californie survivante entre son ranch, ses animaux, son mari. Puis la maladie, le mauvais film de trop. En 2019, pour solde de tout compte, Olivia Newton-John vend aux enchères le fameux futal de cuir, 405’700 dollars, pour financer la recherche contre le cancer.

Icône de la musique disco, Olivia Newton-John milita durant trente ans contre le cancer du sein. keystone-sda.ch

